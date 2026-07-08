DAX 24.894 -0,0%ESt50 6.232 +0,4%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.861 +0,6%Euro 1,1424 +0,0%Öl 78,6 -1,1%Gold 4.104 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Salzgitter wird Alleineigentümer von HKM

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
49.62 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11.54 EUR -0.02 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vallourec SA
21.15 EUR 0.08 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Salzgitter wird alleiniger Eigentümer der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Wie der im MDAX notierte Stahlkonzern mitteilte, hat er sich mit Thyssenkrupp Steel Europe und Vallourec abschließend darauf verständigt. Die beiden Mitgesellschafter hatten bereits angekündigt, sich aus dem gemeinsamen Joint Venture zurückziehen zu wollen. Salzgitter wolle das integrierte Hüttenwerk mit einem klaren Plan und voller Ausrichtung auf die grüne Transformation fit für die bevorstehenden Herausforderungen machen, hieß es nun.

Werbung

Geplant sei, dass statt aktuell rund 3.000 langfristig nur noch etwa 1.000 Menschen bei HKM beschäftigt sein würden. "Ohne diesen schmerzhaften Stellenabbau hätte die Salzgitter AG die alleinige Übernahme nicht vollziehen können", erklärte das Unternehmen. "Die Alternative wäre eine komplette Schließung des integrierten Hüttenwerks in Duisburg gewesen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 06:57 ET (10:57 GMT)

Aktuelle Salzgitter Aktie News

Werbung

Salzgitter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG
13.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.