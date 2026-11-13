Samart Aviation Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Samart Aviation Solutions 494,8 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 590,0 Millionen THB umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 THB je Aktie erzielt worden.

Samart Aviation Solutions präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Samart Aviation Solutions

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samart Aviation Solutions

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung