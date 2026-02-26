Samart Aviation Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Samart Aviation Solutions gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0,23 THB gegenüber 0,200 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samart Aviation Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 505,5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 472,8 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,850 THB beziffert, während im Vorjahr 0,730 THB je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,07 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,76 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,855 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 2,04 Milliarden THB gelegen.
