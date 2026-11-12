Samart Aviation Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Samart Aviation Solutions präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 THB je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,14 Prozent auf 494,8 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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