Sambias Wähler bestimmen Parlament und Präsidenten neu

LUSAKA (dpa-AFX) - Rund sieben Millionen Wähler haben am Donnerstag im afrikanischen Binnenstaat Sambia mit der Wahl eines neuen Parlaments sowie des neuen Präsidenten begonnen. Als aussichtsreichster Herausforderer des erneut antretenden Präsidenten Edgar Lungu gilt Oppositionschef Hakainde Hichilema, der ihm beim vergangenen Urnengang nur knapp unterlegen war. Die Wahl in Afrikas früherer Vorzeige-Demokratie mit ihren reichen Kupfervorkommen findet inmitten einer handfesten Wirtschaftskrise, politischer Spannungen sowie strikter Corona-Beschränkungen statt. UN-Generalsekretär António Guterres rief die Sambier zu einem friedlichen Wahlgang auf. Das Endergebnis der Wahl wird frühestens am 14. August erwartet./jch/DP/eas