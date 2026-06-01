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Sammelindex

S&P Global: Deutsche Wirtschaft sackt im Juni weiter ab

23.06.26 09:43 Uhr
Konjunktur-Alarm: S&P Global sieht deutsche Wirtschaft im Sinkflug | finanzen.net

Die deutsche Wirtschaft ist im Juni aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche den dritten Monat in Folge geschrumpft, wobei sich der Rückgang leicht beschleunigte.

Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 48,0 von 48,8 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Das ist der tiefste Wert seit Dezember 2024. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 50,0 von 50,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 50,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 46,8 von 48,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 49,0 gelautet. Der Inflationsdruck hat unterdessen etwas nachgelassen. So stiegen die Einkaufs- und Verkaufspreise im Juni mit der niedrigsten Rate seit vier bzw. drei Monaten.

"Die gute Nachricht ist, dass der Inflationsdruck nachzulassen begonnen hat", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Die Einkaufspreise sind so langsam gestiegen wie seit kurz vor Ausbruch des Nahost-Krieges nicht mehr, wenngleich der Anstieg im historischen Vergleich noch immer stark war. Die schlechte Nachricht ist, dass die Geschäftstätigkeit den dritten Monat in Folge und stärker zurückgegangen ist als in den beiden Vormonaten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder in den rezessiven Bereich gerutscht ist."

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, esfera / Shutterstock.com