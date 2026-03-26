DAX22.327 -1,3%Est505.508 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -5,1%Nas21.408 -2,4%Bitcoin57.834 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl110,8 +4,6%Gold4.440 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
-20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen -20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung
Sammelklage

Meta-Aktie leichter: Vergleich mit Verbraucherzentralen wird geprüft

27.03.26 13:43 Uhr
NASDAQ-Titel Meta-Aktie leichter: Streit mit Verbraucherzentralen könnte durch Vergleich beigelegt werden | finanzen.net

Im Verfahren um eine Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen die Facebook-Muttergesellschaft Meta haben beide Seiten jetzt sechs Wochen Zeit zur Prüfung eines millionenschweren Vergleichs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
469,80 EUR -7,55 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Anwälte beider Parteien stimmten vor dem 11. Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg einem entsprechendem Vorschlag des Vorsitzenden Richters zu.

Wer­bung

Zuvor hatte er in Aussicht gestellt, das Verfahren auszusetzen, um im Rahmen eines Vorlagersuchens vom Europäischen Gerichtshof zunächst rechtliche Fragen klären zu lassen.

Die Zuständigkeit der eigenen Kammer stellte der Vorsitzende Günter Wunsch - anders als beim Auftakt des Verfahrens im Oktober vergangenen Jahres - nicht mehr infrage. Auch Meta hatte die Zuständigkeit des Gerichts bestritten.

Hunderte Millionen Nutzer von Datenpanne betroffen

Hintergrund des Verfahrens ist eine Datenpanne bei Facebook, bei der zwischen Mai 2018 und September 2019 Daten von mehr als 530 Millionen Nutzern in die Hände von Kriminellen geraten waren. 2021 tauchten sie dann im Darknet auf.

Wer­bung

Der "Verbraucherzentrale Bundesverband" (vzbv) wirft Meta in Irland unter anderem Verstöße gegen das Datenschutzrecht vor. Der Musterfeststellungsklage haben sich nach Angaben des Anwalts inzwischen 27.000 Menschen angeschlossen.

Meta hatte zu Beginn des zweiten Verhandlungstages zunächst die Abweisung der Klage beantragt. Über einen Vergleichsvorschlag der Kammer können beiden Seiten nun in den kommenden sechs Wochen beraten.

Vergleich würde Meta Millionen Euro kosten

Dass von Betroffenen grundsätzlich Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden könnten, habe der Bundesgerichtshof (BGH) bereits festgestellt, sagte Wunsch. Auch sei eine Verjährung durch die Klage bereits unterbrochen worden. "Was sie angestrebt haben, ist Verjährung. Die findet garantiert nicht statt", sagte er zum Meta-Anwalt.

Wer­bung

Die Verbraucherzentralen fordern für die Betroffenen Beträge zwischen 100 und 600 Euro - je nachdem, wie viele Daten von ihnen entwendet wurden. "Wir hätten ihnen vorgeschlagen: 200 Euro", sagte der Vorsitzende Richter. Davon könnten alle "schön abends essen gehen, schöne Flasche Wein dazu".

Ausgehend von 27.000 Betroffenen, die sich nach Angaben der Verbraucherzentralen inzwischen in das Klageregister eingetragen haben, wären das für Meta 5,4 Millionen Euro.

Ein Vergleich wäre für Meta auch insofern von Vorteil, da Betroffene ansonsten die Möglichkeit hätten, Schadenersatzklagen vor Amtsgerichten zu erheben. Und es könne nicht im Interesse des Tech-Konzerns liegen, "mit Tausenden Prozessen überzogen zu werden". Außerdem stünde die zu erwartenden Prozesskosten in keinem Verhältnis zum Schaden, sagte Wunsch. Und an den Meta-Anwalt gewandt sagte er: "Ihre Mandanten könnten ja auch mal an ihr Image denken."

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie verliert zeitweise 1,43 Prozent auf 539,70 Dollar.

/fi/DP/stw

HAMBURG (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen