Samor Reality legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Samor Reality gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Samor Reality ebenfalls 0,020 INR je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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