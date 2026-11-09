Samor Reality legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Samor Reality ebenfalls 0,020 INR je Aktie eingebüßt.

Samor Reality gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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