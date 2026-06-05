Samsara A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsara A stellte am 04.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 478,8 Millionen USD – ein Plus von 30,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsara A 366,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net