Samsonite Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Samsonite Group hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samsonite Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 832,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 797,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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