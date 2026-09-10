BVB-Aktie: FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund

Samstagabend-Knalle

10.09.26 12:16 Uhr

Den deutschen Fußball-Klassiker gibt's an einem Samstagabend.

Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am 8. Spieltag ist auf den 31. Oktober um 18.30 Uhr terminiert worden. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga für die Spieltage 5 bis 11 hervor. Einen Spieltag zuvor trifft der BVB am Samstagabend (18.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt.

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Am fünften Spieltag kommt es am Sonntag, 11. Oktober, zum rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) am 6. Spieltag bestreiten am 17. Oktober der Rekordmeister FC Bayern und RB Leipzig in München. Am 10. Spieltag kommt es am Sonntag (22. November, 17.30 Uhr) zum Nord-Duell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV.

Eine Woche später treffen zudem Ende November am 11. Spieltag Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (29. November, 19.30 Uhr) aufeinander. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Fußball-Bundesliga erfolgen voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche (2. bis 6. November) nach der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals.

/jgl/DP/men

FRANKFURT (dpa-AFX)