Samsung zeigt neue Smartphone-Oberklasse

BARCELONA (dpa-AFX) - Smartphone-Marktführer Samsung hat auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona mit zwei neuen Flaggschiff-Modellen seiner Galaxy-Reihe den Aufschlag gemacht. Dabei stehe die Kameratechnologie im Mittelpunkt, sagte DJ Koh, Mobil-Chef von Samsung, im Gespräch mit der dpa. Heute stehe längst nicht mehr das Telefongespräch, sondern die Kommunikation mit Bildern und Videos im Vordergrund. So soll selbst bei nächtlichen Lichtverhältnissen die Kamera des Galaxy S9+ noch detailreiche Bilder aufnehmen können.

Den Marktforschern von Gartner zufolge ist der Smartphone-Markt zuletzt erstmals rückläufig gewesen. Für High-End-Geräte sieht Koh allerdings weiter Luft nach oben. "In Sachen Wachstum sehe ich die Entwicklung nicht negativ", sagte Koh. Vor allem in Deutschland habe sich im vergangenen Jahr das Geschäft für Samsung gut entwickelt. "Dieses Jahr erwarte ich gerade im Premiumsegment noch mehr."

Laut Gartner führte Samsung 2017 den Markt der Smartphones mit einem Anteil von 20,9 Prozent deutlich an, gefolgt von Apple mit 14 Prozent und Huawei mit 9,8 Prozent Marktanteil. Auf dem vierten und fünften Platz folgen jüngere Firmen wie Oppo und Vivo aus China.

Vor allem, um in wichtigen, sich gerade entwickelnden Märkten wie Indien oder Brasilien die eigene Weltmarkt-Position zu festigen, haben die führenden Hersteller - außer Apple - in der Regel auch hochwertige Mittelklasse-Geräte im Portfolio. In diesem Bereich ist allerdings die Konkurrenz aus China am stärksten, und es wird für die Anbieter zunehmend schwieriger, sich im Umfeld der Android-Plattform noch entsprechend von der Konkurrenz zu differenzieren. Um so wichtiger bleibt es für die etablierten Hersteller, mit Oberklasse-Smartphones zu punkten.

Zum Start des des MWC waren unterdessen auch erste Abgesänge des Smartphones als allgegenwärtiger Begleiter zu vernehmen. Schon bald würden die mobilen Geräte nach und nach von smarteren Anwendungen, etwa von Datenbrillen ersetzt, schätzte Telekom-Managerin Claudia Nemat. Doch die führenden Hersteller überraschen mit immer intelligenteren Funktionen, neuen Kommunikations-Möglichkeiten und ausgefeilter Kameratechnik.

Ein Ende der Smartphone-Ära sieht DJ Koh noch lange nicht in Sicht. So manche technologische Revolutionen wie die der Dampflok sei zunächst nicht erwartet worden. Heute würden neue Technologien wie erweiterte Realität, immer größere Rechenpower, der Mobilfunkstandard 5G sowie das Internet der Dinge aber schon die nächsten Umbrüche einläuten. "Und das Smartphone ist das einzige Gerät, das immer dabei ist."/gri/DP/nas