SamsungFN REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

10.07.26 06:35 Uhr

SamsungFN REIT hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 13,39 Milliarden KRW gegenüber 11,78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net