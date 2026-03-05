DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,26 +0,9%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 55.998 +1,2%Euro 1,1440 +0,1%Öl 76,4 +0,6%Gold 4.118 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SamsungFN REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SamsungFN REIT hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 13,39 Milliarden KRW gegenüber 11,78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SamsungFN REIT Aktie News

Werbung

SamsungFN REIT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SamsungFN REIT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.