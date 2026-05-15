SAMYANG PACKAGING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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SAMYANG PACKAGING hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 88,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SAMYANG PACKAGING ein Ergebnis je Aktie von -244,000 KRW vermeldet.

Umsatzseitig wurden 93,30 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAMYANG PACKAGING 92,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.net