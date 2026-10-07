SAN-A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.10.26 06:35 Uhr

SAN-A hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 55,85 JPY gegenüber 47,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 66,16 Milliarden JPY gegenüber 63,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net