Sandisk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Sandisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,03 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 377,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde auf 52,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sandisk 0,750 USD je Aktie verdient.

Sandisk hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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