Sandisk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Sandisk hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 52,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sandisk 0,750 USD je Aktie verdient.
Sandisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,03 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 377,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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