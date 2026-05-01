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Heute im FokusDAX mit Verlusten -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Ölpreise ziehen nach Trump-Xi-Treffen weiter an. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen. Commerzbank: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen. Fraport: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen. Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr. SAP: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale.
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