SANEI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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SANEI hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 62,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,05 Milliarden JPY gegenüber 6,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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