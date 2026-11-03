Sanguine Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sanguine Media hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,93 Prozent auf 0,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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