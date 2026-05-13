DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -5,5%Nas26.402 +1,2%Bitcoin67.783 +0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl106,1 +0,3%Gold4.702 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Dow schließt etwas leichter - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
P2P-Kredite: Kreditvergabe als Privatperson - so geht’s P2P-Kredite: Kreditvergabe als Privatperson - so geht’s
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanierte Bahnstrecke Hamburg-Schwerin vor Inbetriebnahme

14.05.26 06:05 Uhr

HAMBURG/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach über neunmonatiger Generalsanierung soll der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder aufgenommen werden. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - werde am Freitag um 3.54 Uhr von Schwerin nach Hamburg fahren, teilte ein Bahnsprecher mit. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.

Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll am 14. Juni wieder rollen. Die Oberleitung zwischen Hagenow und Berlin sei bereits teilweise wieder eingeschaltet und es fänden erste Probefahrten für die Wiederinbetriebnahme statt, erklärte der Bahnsprecher.

Sperrung verlängerte sich wegen Frost und Schnee

Die Bahnstrecke ist seit Anfang Augst 2025 für die Generalsanierung gesperrt - zunächst war mit neun Monaten Bauzeit bis Ende April geplant worden. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekanntgegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet.

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab.

Züge Berlin-Hamburg noch über Uelzen umgeleitet

Mit Zügen des Fernverkehrs dauert die Fahrt zwischen Hamburg und Berlin wegen der Umleitung über Uelzen (Niedersachsen) derzeit 45 Minuten länger. Im Regionalverkehr fuhren zwischen Hamburg und Schwerin sowie den Bahnhöfen dazwischen Ersatzbusse.

Mit der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Strecke kehre der reguläre Bahnbetrieb auf die Gleise zurück. "Wir bitten daher dringend, die Gleisanlagen nicht zu betreten sowie Bahnübergänge und Absperrungen unbedingt zu respektieren!", erklärte der Bahnsprecher./bsp/DP/jha