Sanitäter  Drei Tote bei erneutem Angriff in Israel

Jerusalem (Reuters) - Bei einem erneuten Angriff in Israel sind nach Angaben des Sanitätsdienstes Magen David Adom drei Menschen getötet und zwei verletzt worden.

Die israelische Polizei sprach am Donnerstag von einem mutmaßlichen Terror-Angriff in der zentralisraelischen Stadt Elad. Es seien Straßensperren errichtet worden, um die offenbar flüchtigen Täter zu stoppen. In Israel wurde am Donnerstag die Unabhängigkeit des Landes gefeiert.

In den vergangenen Wochen haben Palästinenser und Mitglieder der arabischen Minderheit in Israel mehrere Angriffe verübt, bei denen 15 Menschen ums Leben kamen. Israel hat mit Festnahmen in palästinensischen Städten und Dörfern reagiert. Seit Anfang des Jahres sind mindestens 40 Palästinenser durch israelische Sicherheitskräfte getötet worden.