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Sanko Gosei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanko Gosei Ltd
888.00 JPY -6.00 JPY -0.67 %
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Sanko Gosei hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,25 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sanko Gosei im vergangenen Quartal 24,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanko Gosei 22,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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