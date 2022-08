Nach Flugstopp von US-Airlines in China: USA streicht Flüge von chinesischen Fluganbietern

Vom fünften bis zum 28. September werden 26 Flüge von vier chinesischen Fluggesellschaften ausgesetzt, teilte die US-Regierung am Donnerstag mit. Betroffen seien Strecken von Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines und Xiamen Airlines. Damit reagierte das US-Verkehrsministerium auf die Entscheidung der chinesischen Regierung, 26 Flügen von American Airlines Delta Air Lines und United Airlines wegen COVID-19-Fälle einzustellen.

Das US-Verkehrsministerium erklärte, dass die chinesischen Behörden seit dem 7. August ihre Politik dahingehend geändert hätten, dass ein Flug gestrichen wird, wenn die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Passagiere vier Prozent der Gesamtzahl der Passagiere auf einem Flug nach China erreicht, und zwei Flüge, wenn die Zahl acht Prozent beträgt. Die US-Regierung hat wiederholt bei der chinesischen Regierung Einwände erhoben. Die Vorschriften würden die Fluggesellschaften in unnötiger Weise in die Pflicht nehmen, wenn Reisende vor dem Betreten ihres Fluges aus den Vereinigten Staaten negativ getestet werden, um nach ihrer Ankunft in China positiv auf COVID-19 vorgefunden zu werden.

Vor den jüngsten Annullierungen führten drei US-amerikanische und vier chinesische Fluggesellschaften etwa 20 Flüge pro Woche zwischen den beiden Ländern durch, was deutlich unter der Zahl von mehr als 100 pro Woche vor der Pandemie liegt.

Washington (Reuters)

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com