Börse Moskau +16%: Russische Aktien versuchen sich an Erholung - GAZPROM-Aktie dreht ins Minus

Der russische Leitindex RTS verbucht an der Moskauer Börse zeitweise einen Aufschlag von 16,28 Prozent auf 863,83 Punkte. Gestern war es noch im Tagestief bis auf 610,33 Zähler nach unten gegangen - ein mehrjähriger Tiefststand. Sein Pendant MOEX notiert daneben 12,28 Prozent höher bei 2.310,89 Einheiten.

Die GAZPROM-Aktie wechselt nach einem starken Vormittagshandel in Moskau in die Verlustzone: Zeitweise gibt das Papier 2,86 Prozent auf 203,99 Rubel. Die via XETRA gehandelten ADRs-Aktien zeigen sich derweil 4,89 Prozent höher bei 4,46 Euro.

Sanktionen scheinen nicht extrem zu belasten - Russische Zentralbank sagt Unterstützung zu

Die von der EU und den USA beschlossenen Sanktionen scheinen nicht so auf die Wirtschaft durchzuschlagen, wie sich der Westen das gewünscht hatte. Unterstützung kommt dabei von der russischen Notenbank: Die russische Zentralbank hat den von westlichen Sanktionen betroffenen Banken alle ihre Geschäfte in Rubel wie in ausländischen Währungen garantiert. Die Zentralbank und die Regierung sagten den Banken in einer Mitteilung vom Donnerstagabend in Moskau jedwede Unterstützung zu. Alle Bankgeschäfte mit den Kunden in Rubel würden wie gewohnt weiterlaufen. Auch die Auszahlung von Guthaben in ausländischen Währungen werde garantiert. Wegen der russischen Invasion in die Ukraine haben die USA und die EU Strafmaßnahmen gegen sieben große russische Banken verhängt.

