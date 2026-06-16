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Sanofi ernennt Paulo Fontoura zum Forschungschef

22.06.26 14:14 Uhr
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat Paulo Fontoura zum neuen Leiter der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ernannt. Der kürzlich bestellte Vorstandsvorsitzende will damit die Entwicklung neuer Medikamente nach den jüngsten Rückschlägen beschleunigen. Fontoura wird Houman Ashrafian ablösen, der sich entschieden habe, eine neue Herausforderung außerhalb von Sanofi anzunehmen, teilte das Unternehmen mit. Die Ernennung tritt am 1. September in Kraft.

Der ausgebildete Neurologe Fontoura war zuletzt Chief Medical Officer bei Xaira Therapeutics, einem Biotechnologieunternehmen, das sich auf den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente konzentriert, erklärte Sanofi. Zuvor war er mehr als 15 Jahre bei Roche tätig und hatte dort verschiedene Positionen inne, darunter die des Entwicklungsleiters für Neurowissenschaften, Immunologie, Augenheilkunde sowie Infektions- und seltene Krankheiten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

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