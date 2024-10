Sanofi spricht mit CD&R exklusiv über Einstieg bei Konsumentensparte

PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat seine Gespräche mit der Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) über einen Einstieg in das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien vertieft. Beide Unternehmen hätten exklusive Verhandlungen über den möglichen Kauf einer 50-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Sanofi-Sparte namens Opella aufgenommen, teilte Sanofi am Montag in Paris mit. Zudem werde sich die staatliche Investitionsbank (Bpifrance) voraussichtlich als Minderheitsaktionär mit einem Anteil von etwa zwei Prozent an Opella beteiligen.

Die Bewertung von Opella basiere auf einem Unternehmenswert von etwa 16 Milliarden Euro, teilte der französische Pharmakonzern weiter mit. Das Angebot von CD&R sei verbindlich und vollständig finanziert. Sanofi bleibe ein "bedeutender" Anteilseigner von Opella. Die Transaktion könne frühestens im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Opella bietet rezeptfreie Medikamente, Vitaminprodukte, Mineralstoffe und andere Nahrungsergänzungsmittel an. Das Unternehmen sitzt in Frankreich, betreibt nach eigenen Angaben 13 Fabriken und vier Forschungszentren und beschäftigt mehr als 11.000 Menschen in 100 Ländern.

Die Pläne für eine Abspaltung von Opella waren schon länger bekannt. Sanofi will sich stärker auf das lukrative Geschäft mit Immunkrankheiten sowie das Impfstoffgeschäft konzentrieren./mne/ngu/jha/