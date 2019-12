Sanofi stellt Beteiligung an Partner Regeneron auf den Prüfstand

Von Colin Kellaher und Callum Keown

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Sanofi hat seine Beteiligung von rund 21,6 Prozent an seinem Partner Regeneron auf den Prüfstand gestellt. Die Sanofi SA kündigte an, einen teilweisen oder gesamten Verkauf ihrer rund 23,4 Millionen Aktien des US-Biotechunternehmens zu prüfen. Dessen Aktie gibt daraufhin im vorbörslichen US-Handel um mehr als 3 Prozent ab.

Die französische Sanofi teilte der US-Börsenaufsicht SEC mit, sie könne nach Ablauf der Haltefrist einer Investitionsvereinbarung mit Regeneron im Dezember 2020 mit dem Verkauf der Beteiligung beginnen. Die Regeneron-Aktien könnten aber auch verwendet werden, um sie als Sicherheit bei einem Geschäft zu hinterlegen.

Analysten der Citigroup werten die Mitteilung an die SEC als Information über eine Option, nicht als Absichtserklärung geschweige denn Mitteilung eines Verkaufs. Sanofi würde gemäß der Haltefristvereinbarung zudem fünf Jahre benötigen, um vollständig bei Regeneron auszusteigen. Das Biotechunternehmen könnte laut Citigroup auch einen Teil seiner Aktien zurückkaufen. Der Regeneron-Board hatte im vergangenen Monat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar genehmigt.

Regeneron hat das Neurodermitis-Medikament Dupixent, das auch zur Behandlung von Asthma zugelassen ist, entwickelt und vermarktet es in den USA gemeinsam mit Sanofi im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung von 2007. Sanofi vertreibt das Produkt international.

Dupixent habe "die Chance, eines der erfolgreichsten Medikamente in der Geschichte der Branche zu sein", sagte der neue Sanofi-CEO Paul Hudson am Montag. Der Konzern bezifferte den möglichen Spitzenumsatz auf mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr 2018 setzten die Partner mit Dupixent 788 Millionen Euro an, 268 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

