Sanofi stellt unter neuer CEO Entwicklung eines Ekzem-Medikaments ein
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Von Adria Calatayud
DOW JONES--Sanofi hat sich dagegen entschieden, die Zulassung für ein neues Ekzem-Medikament zu beantragen. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigten eine weitere Entwicklung des Medikaments Amlitelimab zur Behandlung von atopischer Dermatitis nicht, teilte der französische Pharmakonzern mit, der unter seiner neuen Konzernchefin Belen Garijo seine Pipeline auf den Prüfstand stellt.
"Diese Entscheidung, keine weltweiten Zulassungsanträge einzureichen, wurde im Rahmen einer laufenden strategischen Bewertung der Pipeline getroffen", erklärte Sanofi.
Garijo trat Ende April die Nachfolge von Paul Hudson als CEO an. Einige Wochen später ersetzte Sanofi Houman Ashrafian als Leiter der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und bestellte Paulo Fontoura zu seinem Nachfolger.
Sanofi hat mehrere Studien zur Prüfung von Amlitelimab durchgeführt und erklärte noch im März, das Medikament zeige Potenzial und könnte eine sinnvolle Behandlungsoption sein. Einige Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass die Wirksamkeit von Amlitelimab die des Sanofi-Medikaments Dupixent, des umsatzstärksten Produkts des Konzerns, nicht übertreffe. Sanofi hatte Dupixent gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals entwickelt.
Derzeit laufe eine Studie der mittleren klinischen Phase zu Amlitelimab bei Zöliakie, deren Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte erwartet werden, so Sanofi weiter.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)
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