Sanofi und Regeneron erzielen Punktsieg in Patentstreit gegen Amgen

NEW YORK (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals in einem langjährigen Patentstreit mit Amgen einen Sieg vor einem US-Gericht eingefahren. Ein US-Bundesrichter entschied, dass Amgens Patentansprüche bei bestimmten Antikörpern ungültig seien. Er hob damit ein Urteil einer Jury auf, die die Gültigkeit dieser Ansprüche bestätigt hatte. Amgen kündigte Berufung an.

"Wir widersprechen der Entscheidung des Gerichts, das Urteil der Jury aufzuheben, und werden ein Berufungsgericht anrufen", schrieb Amgen. "Der Schutz geistigen Eigentums ist wichtig für unser Geschäft, weil es die Voraussetzung für Investitionen in Forschung und die Entwicklung neuer Medikamente ist."

Amgen hatte 2014 geklagt, um den Verkauf von Praluent zu unterbinden, das Sanofi und Regeneron gemeinsam entwickelt hatten. Praluent und das Amgen-Mittel Repatha wurden 2015 in den USA zugelassen. Beide Mittel sind Teil einer Klasse von Medikamenten, die zur Regulierung des Cholesterinspiegels eingesetzt werden können.

August 29, 2019 00:40 ET (04:40 GMT)