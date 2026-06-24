Sanrio: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanrio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Sanrio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,600 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 950,50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net