Sanrio gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Sanrio hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanrio 0,150 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 349,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanrio 302,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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