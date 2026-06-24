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Sanrio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

25.06.26 06:35 Uhr
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Sanrio Co LtdShs
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Sanrio hat am 23.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,00 JPY gegenüber 6,71 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,89 Milliarden JPY – ein Plus von 26,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanrio 40,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sanrio ein EPS von 35,32 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sanrio in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 194,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 144,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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