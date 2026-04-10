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Sansan,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sansan,Inc. Registered Shs
1.239,00 JPY -36,00 JPY -2,82%
Charts|News|Analysen

Sansan,Inc Registered lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 13,88 Milliarden JPY gegenüber 11,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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