Sansan,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sansan,Inc Registered gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 12,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Sansan,Inc Registered einen Gewinn von 2,36 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 14,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sansan,Inc Registered 12,28 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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