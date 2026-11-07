Sanstar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Sanstar ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanstar die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden INR – ein Plus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanstar 1,96 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net