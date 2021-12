Santander investiert bis 2024 rund 6 Mrd EUR in Lateinamerika

Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Großbank Santander will von 2022 bis 2024 rund 6 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Digitalisierung und technologische Verbesserung ihres lateinamerikanischen Geschäfts voranzutreiben. Wie die Banco Santander SA mitteilte, will sie mit den Investitionen unter anderem den Kundendienst und die Reichweite verbessern. Santander macht rund 40 Prozent ihres Geschäfts in Lateinamerika.

December 15, 2021 12:19 ET (17:19 GMT)