Santander schlägt für 2020 Bardividende vor

Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander will für 2020 eine Bardividende von 0,10 Euro pro Aktie und für 2019 eine Aktiendividende in gleicher Höhe vorschlagen. Die Aktionäre sollen in der letzten Oktoberwoche darüber abstimmen, erklärte die spanische Großbank.

Die Bardividende für dieses Jahr, die 2021 ausgezahlt werden soll, ist an Bedingungen geknüpft, darunter eine Genehmigung durch die Europäische Zentralbank, und abhängig von einem bestimmten Eigenkapitalniveau der Bank. Die Dividende für 2019 soll in neuen Aktien ausgezahlt werden und erhöht die Gesamtauszahlung für dieses Jahr auf 0,20 Euro.

Das Kreditinstitut hatte seine Abschlussdividende für 2019 gestrichen und die Dividendenpolitik für dieses Jahr ausgesetzt, nachdem die Europäische Zentralbank die Geschäftsbanken angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie aufgefordert hatte, keine Dividenden auszuschütten.

September 21, 2020 13:16 ET (17:16 GMT)