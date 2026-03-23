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Santander stellt starkes Erstquartal in Aussicht - Prognose steht

27.03.26 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,40 EUR -0,12 EUR -1,21%
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Von Elena Vardon

DOW JONES--Banco Santander hat einen starken Start ins neue Geschäftsjahr gehabt. Die spanische Großbank erklärte, Kunden und Einnahmen seien gestiegen, und bekräftigte ihre Ziele trotz zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Im ersten Quartal habe sich der positive Trend der Vorjahre fortgesetzt, sagte CEO Ana Botin im Vorfeld der Hauptversammlung am Freitag. Jahres- und Mittelfristziele der Bank würden von der aktuellen Entwicklung gestützt.

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"Die Welt steht nun vor dem Szenario höherer Inflation und geringeren Wachstums - Bedrohungen, die mit jedem Tag wahrscheinlicher werden", so Botin. "Ihr Ausmaß wird von der Dauer des Konflikts [im Persischen Golf] und dessen Auswirkungen auf die globale Energieversorgung abhängen", fügte sie hinzu. Bei Santander mindere die breite geografische Aufstellung des Geschäfts das Risiko.

Auf der Versammlung sollen die Aktionäre unter anderem über eine Kapitalerhöhung für die Übernahme von Webster in den USA abstimmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)

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DatumRatingAnalyst
20.03.2026Santander BuyUBS AG
16.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
12.03.2026Santander OutperformRBC Capital Markets
12.03.2026Santander BuyUBS AG
10.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
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20.03.2026Santander BuyUBS AG
16.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
12.03.2026Santander OutperformRBC Capital Markets
12.03.2026Santander BuyUBS AG
10.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
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05.02.2026Santander HaltenDZ BANK
04.02.2026Santander Sector PerformRBC Capital Markets
08.01.2026Santander Sector PerformRBC Capital Markets
18.12.2025Santander HaltenDZ BANK
05.12.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

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