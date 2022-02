Santander übertrifft Erwartungen im vierten Quartal

Von Xavier Fontdegloria

BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander rechnet in diesem Jahr mit einer höheren Rentabilität, nachdem die Bank ihre Gewinnprognose für 2021 übertroffen hat. Das Kreditinstitut profitierte von der guten Geschäftsentwicklung in den USA und Großbritannien.

Wie die spanische Bank mitteilte, erwartet sie für 2022 eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 13 Prozent, ein Schlüsselmaß für die Rentabilität. Die Eigenkapitalrendite für 2021 lag bei 11,96 Prozent und übertraf damit das für dieses Jahr gesetzte Ziel von 9 bis 10 Prozent.

Zudem strebt die Bank für das laufende Jahr einen Anstieg der Einnahmen im mittleren einstelligen Prozentbereich an, eine Cost-to-Income-Ratio von rund 45 Prozent und eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent des bereinigten Gewinns an.

Santander verzeichnete im vierten Quartal laut Mitteilung einen Nettogewinn von 2,28 Milliarden Euro und übertraf damit die von Factset ermittelte Konsensprognose von 2,2 Milliarden Euro. Die Bank profitierte dabei von einer Belebung des Geschäfts in Großbritannien und den USA sowie von geringeren Rückstellungen.

Der Quartalsgewinn liegt deutlich über den 277 Millionen Euro des Vorjahreszeitraums, in dem die Bank eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit der Restrukturierung in Europa verbucht hatte.

"Wir sind auf dem besten Weg, unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen, trotz der Auswirkungen der Pandemie", sagte die Vorstandsvorsitzende Ana Botin.

Die Erträge stiegen auf 11,78 Milliarden Euro von 10,92 Milliarden im Vorjahr. Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was die Banken mit Krediten verdienen und was sie den Kunden für Einlagen zahlen - stieg um 8,7 Prozent auf 8,72 Milliarden Euro, während der Nettogebührenertrag um 9,3 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro zunahm.

Die Nettorückstellungen für Kreditausfälle gingen um 44 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zurück, da die Bank rund 750 Millionen Euro der im Jahr 2020 gebuchten Overlay-Rückstellungen auflöste.

Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) von Santander stieg im Dezember auf 12,12 Prozent gegenüber 11,85 Prozent Ende September. Die Bank hatte eine Kapitalquote am oberen Ende des Zielbereichs von 11 bis 12 Prozent angepeilt. Santander strebe eine CET1-Quote von rund 12 Prozent an, so das Unternehmen.

