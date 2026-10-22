Sany Heavy Energy A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Sany Heavy Energy A hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sany Heavy Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 6,57 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,21 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,086 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,57 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net