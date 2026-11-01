Sany Heavy Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Sany Heavy Industry hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Sany Heavy Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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