Sany Heavy Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

01.11.26 06:35 Uhr

Sany Heavy Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Sany Heavy Industry hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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