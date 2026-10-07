Sanyo Shokai hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

07.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Sanyo Shokai mit einem Umsatz von insgesamt 11,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sanyo Shokai hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanyo Shokai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanyo Shokai

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung