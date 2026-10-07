Sanyo Shokai hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Sanyo Shokai hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Sanyo Shokai mit einem Umsatz von insgesamt 11,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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