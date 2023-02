SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 107,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 107,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.926 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 113,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,49 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 119,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 8.436,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.04.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

