SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 174,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 174,68 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,92 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.722 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,22 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,42 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 39,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,14 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,78 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8.436,00 EUR umsetzen können.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,94 EUR im Jahr 2024 aus.

