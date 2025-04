Kurs der SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag höher

01.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 248,65 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 248,65 EUR nach oben. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,85 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.876 SAP SE-Aktien den Besitzer. Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,02 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,82 EUR ab. Abschläge von 34,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus. Am 28.01.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie Analysten sehen bei SAP SE-Aktie Potenzial Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

