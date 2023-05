SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel SAP 122,72 EUR

Die SAP SE-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 122,86 EUR. Bei 122,46 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.914.689 SAP SE-Aktien.

Bei 124,60 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,40 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Abschläge von 54,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 21.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.441,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.077,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 18.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je SAP SE-Aktie.

