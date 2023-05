SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel SAP 122,72 EUR

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 122,86 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 122,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.914.689 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 124,60 EUR. 1,40 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 54,39 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 21.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,14 Prozent auf 7.441,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,25 EUR je SAP SE-Aktie.

