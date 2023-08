SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 123,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 123,96 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,74 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.002 SAP SE-Aktien.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 55,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 130,92 EUR angegeben.

Am 20.07.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.517,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 19.10.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 17.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren

SAP-Aktie knickt deutlich ein: SAP dampft Ziele etwas ein - Quartalsumsatz unter Erwartungen

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in SAP SE abgeworfen