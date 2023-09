SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 129,26 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 129,26 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,68 EUR an. Bei 129,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 151.716 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,08 EUR.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.554,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.517,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 19.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,12 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

