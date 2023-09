SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SAP SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 128,78 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 128,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,12 EUR zu. Bei 128,74 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.963 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,24 EUR. 1,13 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 0,96 EUR im Vorjahresquartal. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 17.10.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,12 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

